بلدية الشارقة: 120 صهريجاً و100 محطة ضخ لسحب تجمعات مياه الأمطار

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وهطول أمطار الخير على كافة مناطق مدينة الشارقة، بكفاءة عالية، من خلال كادر عمل مؤهل ومعدات وآليات متنوعة لسحب تجمعات المياه في مختلف المناطق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث تعمل كافة اللجان بمنظومة متكاملة ومشتركة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار يوم أمس.

وأوضح رئيس فريق طوارئ الأمطار عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وفرت كافة الإمكانيات اللازمة من كوادر عمل ومعدات وآليات منذ بدء الحالة الجوية يوم أمس، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً للتعامل الفوري مع هطول الأمطار وسحب تجمعات المياه، حيث تقوم كافة الفرق واللجان بهام عملها بكفاءة عالية ما عزز من سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة.

وأفاد رئيس فريق طوارئ الأمطار أن البلدية وفرت 120 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 100 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد، كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال تواجدهم في الميدان، مشيراً إلى أن البلدية قامت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتقديم الدعم اللازم في مختلف المناطق والطرق والميادين، ما يضمن سير الأعمال وفقاً للخطط المشتركة.

وأشار إلى أن البلدية قامت ببث العديد من رسائل التوعية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، لحث الجمهور على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه، والقيادة بطريقة آمنة، وحث المقاولين والاستشاريين على اتخاذ الاحتياطات الضرورية، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية، كما أعلنت عن كامل الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وأية أضرار ممكن أن تنجم عنها، ودعت الجمهور للتواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات.