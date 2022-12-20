برنامج شتوي للطلبة الموهوبين

ينظم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برنامجاً، خلال الإجازة الشتوية 2022، يتضمن العديد من الأنشطة والورش التدريبية والحلقات النقاشية في مجالات الابتكار والموهبة.

وصممت الورش المتنوعة - داخل المركز وخارجه - خصيصاً لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، فضلاً عن مسابقات وأنشطة تهدف إلى غرس قيم التعاون والعمل بروح الفريق والثقة بفريق العمل.

وتهدف هذه الفعاليات إلى صقل مواهب الطلاب وإكسابهم المهارات الضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي.

تُشارك في البرنامج مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وذلك في الأنشطة المنعقدة في مختبر «فاب لاب» التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، كما تشارك مجموعة دبي للفلك وغيرها من المؤسسات الرائدة في مجالها في الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتطوير قدرات الطلاب الموهوبين المشاركين في الأنشطة الشتوية.

ويتضمن البرنامج ملتقى ابتكارات عصرية، الذي قام بتنظيمه مختبر «فاب لاب» الإمارات بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعليم المتدربين من مختلف الفئات العمرية أساسيات التصنيع الرقمي والابتكار وتصنيع منتجات عصرية بتصاميم إبداعية وابتكارية. ويضم الملتقى مجموعة من الورش التدريبية مثل التصميم ثنائي الأبعاد والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد، ولحام الإلكترونيات والنجارة الرقمية وغيرها من مجالات التصميم الرقمي.