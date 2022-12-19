حمدان بن محمد: نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدولة قطر الشقيقة تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

وقال سموه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر"، نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم ... أبدعتم في الاستضافة والتعريف بثقافتنا العربية وقيمنا الأصيلة... وعلى أرض قطر قدمت منتخباتنا العربية أفضل مشاركة لها، واستحقت الأرجنتين الفوز بكأس العالم ببصمة خليجية عربية استثائية.