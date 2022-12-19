محمد بن زايد: الإمارات تقع في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تقع الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم.. ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة.. وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية.