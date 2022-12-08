حمدان بن محمد: عازمون على أن تكون دبي الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025 بإجمالي نفقات قدرها 205 مليارات درهم ... هذه الموازنة تعكس الاستدامة المالية للإمارة وتلبي طموحات المستقبل وتحفز الاقتصاد وترعى المجتمع وترسخ مكانة دبي الرائدة عالمياً.

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة: تتضمن موازنة 2023 نفقات بقيمة 67.5 مليار درهم وإيرادات بواقع 69 مليار درهم .. حكومة دبي تواصل جهودها لتحقيق صالح المواطن ودعم قطاعات الأعمال وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمقيم والزائر...عازمون على أن تكون دبي الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة.