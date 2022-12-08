تصنيف عالمي جديد: جواز السفر الإماراتي أقوى وثيقة سفر في العالم

أعلن مؤشّر "باسبور إندكس" العالمي أن جواز السفر الإماراتي بات أقوى وثيقة سفر في العالم، حيث يٌمكن لحامليه المسافرين الدخول إلى 180 دولة بدون تأشيرة، وهو ما يزيد بنحو 7 دول عن جوازات سفر أوروبية، مثل ألمانيا والسويد، وبزيادة 9 دول أكثر من اليابان، التي صُنفت وثيقة سفرها على أنها الأفضل في العالم في وقت سابق من هذا العام في قائمة أخرى.

وبحسب موقع "باسبور" فقد تصدّرت الإمارات قائمة جوازات السفر الأفضل عالمياً (180 دولة)، فيما تنافست 8 دول أوروبية على المركز الثاني هي "المانيا والسويد وفنلندا ولوكسمبورج وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا"، حيث تتيح جوازات سفر هذه الدول دخول 173 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة.

ووفقاً للموقع العالمي فإن التنقل بين دول العالم يتزايد بسرعة، على الرغم من اندلاع الصراع في أوروبا وتزايد التوترات على الحدود، منوهاً إلى أنه على الرغم من أن العالم لا يزال يشعر بتوابع الوباء، فإنه من المدهش أن السفر لم يكن أسهل من أي وقت مضى، مع النمو المطرد في قوة جوازات السفر في جميع المجالات، وهو اتجاه نتوقع أنه سيستمر حتى عام 2023.

وذكر الموقع أن تصنيف جواز السفر الأقوى عالمياً يضاف إلى قائمة الأرقام القياسية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل أطول مبنى في العالم وأعمق حوض سباحة وأطول فندق.

وقال: "إن جوازات السفر لكل دولة تقريباً في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر قوة هذا العام، مع حرص الدول على تعظيم الفوائد الاقتصادية التي توفرها من خلال تمكين قدر أكبر من حرية التنقل".