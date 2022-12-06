لتجنّب الإفراط في "تسميد الأرض".. اختبارات مياه وتربة "مجانية" لمزارعي أبوظبي

أعلنت شركة "سلال"، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والزراعة والتكنولوجيا في أبوظبي، عزمها تزويد جميع المزارعين المتعاقدين معها بتقارير مجانية لاختبارات المياه والتربة، ليتمكنوا من تحديد العناصر الغذائية اللازمة لزراعة المحاصيل بكفاءة أكبر، وتجنب الإفراط في استخدام منتجات التسميد.

وذكرت الشركة، أنها في إطار المشروع ستقوم بجمع عيّنات من التربة والمياه من المزارع المتعاقد معها، ليقوم علماء التربة بتحليلها، ليتم تقديم تقارير فنية لكل مزارع مصممة بحسب احتياجاته، وبما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة على مستوى شراء الكميات المثلى لزراعة المحاصيل المبتغاة بكفاءة عالية وباستخدام أقل قدر ممكن من الأسمدة، الأمر الذي يحد من عائق التكلفة الإجمالية الذي يواجه المزارع.

وتستهدف عملية تحليل عينات التربة تحديد الكمية المناسبة من العناصر المغذية اللازمة التي تساعد المزارعين في تعديل عملية التسميد وفقاً لاحتياجات التربة والمحاصيل. وسيتم اختبار عينات المياه لتحديد جودة المياه المستخدمة في عملية الري، وبالتالي مساعدة المزارعين في اختيار الأسمدة للحصول على أفضل محصول ممكن، وتقليص مخاطر تصريف الملوثات على سطح التربة. وسيتم تحديد جميع هذه العناصر في التقرير الذي سيتضمن أيضاً نصائح فنية من سلال حول منتج التسميد المطلوب وكميات المياه اللازمة. وإضافة لذلك، سيتعاون المهندسون الزراعيون مع المزارعين لاستخدام العناصر الغذائية اللازمة للتربة والحد من مواد التسميد غير الضرورية ضماناً لأقصى إنتاجية ممكنة للمحاصيل.