مطالب

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة إرهاقهم بكثرة طلبات المدارس للفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تشكل عبئاً مالياً عليهم، إلى جانب المصروفات المدرسية التقليدية، وطالبوا بتحمّل جزء من من تكاليف تلك الأنشطة للتخفيف عنهم.

كوادر

طالب مراجعون لمستشفى خورفكان بزيادة أعداد الكوادر الطبية، خصوصاً التمريضية وأطباء الطوارئ، نظراً لتزايد عدد المرضى المستفيدين من المستشفى الذي يخدم سكان مدينة خورفكان والمناطق المجاورة لها.

نفايات

جدد زوّار لمناطق البرّ في الدولة، التي تشهد حالياً إقبالاً لافتاً من المرتادين مطالبتهم الزوّار بالمحافظة على نظافتها، وعدم ترك مخلفاتهم فيها، الأمر الذي يتسبب في تلويث وتشويه البيئة ويعكس تصرفاً غير حضاري منهم، لاسيما مع توفير الجهات المعنية سلال نفايات في الكثير من الأرجاء.

تسوق

أبدى متسوقون انزعاجهم من إلحاح الشباب والشابات مندوبي المبيعات، الذين يعملون في محال العطور وأدوات التجميل والعسل، وغيرها من المنتجات، على الزبائن لتجربة منتجاتهم، ودعوا الجهات المختصة إلى وضع معايير للتسوق لا تزعج الزبائن، ولا تتعدى على خصوصيتهم.

نوافذ

اشتكى مستأجرو شقق سكنية في أبوظبي إهمال بعض مالكي البنايات غسل النوافذ من الخارج، وعدم تنظيفها من الأتربة التي تعيق الرؤية وهي مغلقة، وطالبوا الملاك بوضع جدول زمني ثابت لتنظيف النوافذ من الخارج.

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يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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