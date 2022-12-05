محمد بن زايد: نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.