بث مباشر للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً نقلاً عن حساب الإحتفال الرسمي بيوم الاتحاد عبر "يوتيوب" لفعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 الذي يقام في في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

ويقدم العرض 11 قصيدة جديدة لكل من جمعة بن مانع الغويص، وعليّ الخوار، وسيف السعدي، وسالم بن كدح الراشدي التي تستعرض إنجازات دولة الإمارات وقصص روادها.

ويقدّم الإخراج الموسيقي لعرض هذا العام، مزيجاً من الأغاني والأهازيج الإماراتية التقليدية وإيقاعات الموسيقى العالمية.

رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ "عيد الاتحاد الـ51"