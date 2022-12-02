افتتاح الطريق الرابط بين شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد

تفتتح وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، الثاني من ديسمبر، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة، الطريق الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، الذي سيشكل محوراً عمودياً على الطرق الاتحادية.

يأتي افتتاح هذا الطريق في إطار جهود الوزارة لتطوير البنى التحتية في مختلف إمارات الدولة، لاسيما قطاع الطرق، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والنقل البري، وغيرها.

وأفاد الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، المهندس يوسف عبدالله، بأن الطريق الذي يصل طوله إلى 13 كيلومتراً، يعد محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية، كونه يستوعب أكثر من 6000 مركبة في الساعة.

ولفت إلى أن الطريق سيقلل من زمن رحلة العبور والانتقال من شارع الاتحاد إلى شارع الإمارات بنسبة تزيد على 60% للحركة المرورية العابرة، وسيسهم كذلك في تقليل الحركة المرورية والازدحامات المرورية العابرة على شارع الزبير، للمتجهين من وإلى شارع الإمارات، وذلك من مدينة عجمان ومنطقة الحمرية بالشارقة.

وتابع أن قطاع الطرق الاتحادية يحتل موقع الصدارة ضمن اهتمامات القيادة، الأمر الذي عزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات تطوير البنية التحتية بمختلف إمارات الدولة من أجل الارتقاء بجودة الطرق والنقل البري، وتعزيز التنافسية العالمية، ولدورها في العبور بقوة للـ50 عاماً المقبلة.

وشرح أن الدولة سعت منذ قيام الاتحاد عام 1971 إلى ربط مختلف إمارات الدولة بشبكة طرق حديثة مستدامة ومتقدمة لتسهيل حركة التنقل، ودعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والترابط الاجتماعي، وتحقيق السعادة وجودة الحياة التي تنشدها حكومة الإمارات.