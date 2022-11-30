شرطة أبوظبي تزور واحة شهداء الإمارات

زار وفد من شرطة أبوظبي نصب الشهداء بواحة الكرامة في إحياء يوم الشهيد والذي يمثل قيم التضحية والفداء وحُب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وتأتي الزيارة عرفانا وتقديرا للبطولات السامية لشهداء الامارات وابطالها الذين سطروا أعظم معاني التضحية والفداء لتظل راية الدولة خفاقة عالية وتأكيداً بأن تضحيات الشهداء هي أوسمة فخر على الصدور وأنهم باقون في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

وأكد مدير مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي العقيد حمد عبد الله النيادي خلال الزيارة الأهمية الوطنية لواحة الكرامة والتي ترمز إلى الشموخ وتضحية شهداء الوطن في ميادين الواجب والدفاع عن مكتسباته ومنجزاته.

وتجول الوفد بواحة الكرامة والتي تم تشييدها تخليداً لبطولات وتضحيات الشهداء.