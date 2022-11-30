قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عن ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الامارات باقون خالدون.

محمد بن راشد: تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عن ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الامارات باقون خالدون..#الإمارات_أليوم pic.twitter.com/YwRmID0IdL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 30, 2022