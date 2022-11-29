محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1040 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 1040 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

وأوضح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو فرصة للعودة إلى جادة الصواب، وتشجيعهم على استلهام القيم التي يحتفي بها أهل الإمارات في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية، لاسيما وأن عيد الاتحاد يذكرنا بالأسس الراسخة التي بُني عليها صرح الاتحاد ومن أهمها الالتزام بالقانون والانصياع لأحكامه، كونه السياج الذي يصون على المجتمع أمنه واستقراره ويضمن لأفراده سلامتهم وسعادتهم.

وأكد سعادة النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر العفو لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عودة المشمولين به إلى أهلهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.