نقص

أفاد مراجع لمستشفى خورفكان بأن هناك نقصاً في بعض التخصصات الطبية المطلوبة، مثل اختصاصات الكُلى والأوعية الدموية، إذ يضطر مرضى كلى يخضعون للغسيل الكلوي في المستشفى، إلى مراجعه طبيب مختص في الكلى بمستشفى آخر.

مَحال

طالب مرتادون لـ«مول كلباء» بزيادة عدد المحال التجارية العائدة لماركات عالمية وتنويع المطاعم ومحال بيع الحلويات، وتخصيص أماكن ترفيهية للأطفال مجهزة بألعاب آمنة، وشاشات ترويجية تسهم في الترويج للمركز، نظراً لوجود عدد بسيط من المحال التي لا تتجاوز مساحتها ربع مساحة المركز.

أرصفة

طالب سكان في منطقة جداف دبي، بعمل أرصفة تصل المباني السكنية في المنطقة بمحطة مترو دبي، إذ يضطر كثيرٌ من المشاة إلى السير على جوانب الطرق باتجاه المحطة معرضين أنفسهم لخطر الدهس، خصوصاً في الليل، حيث لا تكون الإضاءة كافية لإنارة الشوارع بوضوح.

إزعاج

جدد قاطنون في مناطق قريبة من الشوارع الرئيسة، شكواهم من انتشار مركبات تُصدر أصواتاً مزعجة داخل المناطق السكنية خصوصاً خلال الليل، ما يفزع الأطفال غالباً، مطالبين بالتعامل بـ«حزم» مع مرتكبي هذه المخالفات.

درّاجات

شدد قراء على خطورة الانتشار الواسع لدراجات التوصيل في الشوارع الرئيسة، وحركتها من دون ضوابط ما يربك السير ويزيد احتمالات وقوع الحوادث، مطالبين الجهات المعنية بوضع الحلول المناسبة لتقليل مخاطرها.

مطاعم

لاحظ زبائن ارتفاعاً غير مبرر في أسعار وجبات المطاعم في العديد من الإمارات، مع تراجع في كمية المنتج ونوعيته، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة ومحاولة الحد من الزيادات كلما أمكن ذلك.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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