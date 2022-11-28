مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية لعام 2023

اعتمد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2023.

يأتي القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن للعاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وتتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2023، عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2023، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444هـ، وعطلة وقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة عيد الأضحى من 10 حتى 12 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية بتاريخ 21 يوليو 2023، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وعطلة اليوم الوطني من 2 حتى 3 ديسمبر 2023.

القرار يأتي في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن للعاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة.