إغلاق طريق وادي حام بعد تضرره من الأمطار الأخيرة

أغلقت شرطة رأس الخيمة، أمس، طريق وادي حام، الواقع جنوب إمارة رأس الخيمة، أمام حركة المركبات مؤقتاً، بعد تضرره من الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، فيما سيتم إغلاقه بشكل كامل الإثنين المقبل.

وأشارت إلى أنها أجرت زيارة ميدانية للطريق، وتتابع بشكل مكثف جميع الطرق التي تضررت من الأمطار، لرفع التقارير اللازمة للجهات المعنية بالصيانة، وذلك من أجل ضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ودعت السائقين إلى توخي الحذر من أي طرقات قد تتضرر من الأمطار خلال هذا الموسم، والالتزام بالتعليمات واللوحات الإرشادية على الطريق، حفاظاً على سلامتهم.

وذكرت أنه تم إغلاق الطريق بناءً على ملاحظات السائقين وسكان منطقة وادي حام، الذين طالبوا بإغلاقه بعد انهيار أجزاء منه، وتم وضع حواجز بلاستيكية على جانبيه، وتحويل مسار المركبات إلى طريق مواز.

وأوضحت أن انحراف أي مركبة أو شاحنة عن مسارها قد يؤدي إلى سقوطها في الوادي ووفاة أو إصابة من بداخلها، نتيجة خطورة الطريق، وأن الطريق يصبح خطراً خلال الليل، نتيجة لانخفاض الرؤية ومرور الشاحنات، كما أنه سيصبح أكثر خطورة مع موسم الشتاء وسقوط الأمطار خلال هذا الموسم.

وأشارت إلى أنه في حال سقطت أمطار غزيرة، وجرى الوادي بكميات كبيرة من الأمطار، فمن المتوقع أن تنهار بقية أجزاء الطريق، وقد يؤدي إلى تضرر المسار الموازي أيضاً، وخروج الطريق بشكل كامل عن الخدمة.

وذكرت أن «جريان الوادي بقوة نتيجة الأمطار خلال هذا الموسم، قد يؤدي إلى تآكل أطراف المزارع وتضررها وسقوط أجزاء منها في الوادي، لذلك تم التواصل مع الجهات المختصة لردم الحفر وصيانة الطريق، وتحديد مسار الوادي، وتركيب حواجز خرسانة صلبة على طرفي الوادي، للحد من انهيار الطريق مجدداً بفعل الأمطار الغزيرة».

وأوضحت أن على السائقين استخدام طرق بديلة، لأن الطريق يشكل خطراً على سلامة مستخدميه، وأن الحواجز البلاستيكية التي تم وضعها مؤقتاً جاءت لحماية مستخدمي الطريق، وأنه سيتم وضع حواجز خرسانية ولافتات تنبه السائقين إلى إغلاق الطريق، والانتباه من مخاطره.