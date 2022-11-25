من هو الطبيب الراحل الذي نعاه محمد بن راشد

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الدكتور جوزيف بارون، الذي رحل عن عالمنا الجمعة.

ووصف سموه الطبيب الراحل بإنه الطبيب الذي أثرت خدماته الطبية في حياة الكثير من الناس.

ودون سموه تغريدة بالإنجليزية، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها "تنعى دبي الدكتور جوزيف بارون، الطبيب الملهم الذي أثّرت خدماته الطبية في حياة الكثير من الناس" مضيفا "سيُذكر دائماً بمعرفته وتعاطفه وتفانيه".

والدكتور بارون واحد من الشخصيات التي تتمتع بسجل طويل في خدمة القطاع الطبي بالإمارات منذ قدومه لها في سبعينات القرن الماضي، حيث أسهم في تطوير قسم الأمراض الباطنية بهيئة الصحة في دبي.

وأصبح الراحل رئيسا لأقسام الباطنية في مستشفى راشد ومستشفى دبي، ويعود له الفضل في تطويره حتى اصبح القسم الباطني يحتضن اثني عشر تخصصا فرعيا كأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض المعدية والغدد الصماء.

وبفضل جهده اصبح كل تخصص من هذه التخصصات مستقلا ومتكاملا بكوادره الطبية ‏ومعاونيه يقدم خدماته للمرضى ويسهم في التدريس والتعليم الطبي المستمر.

‏وتولى الراحل خلال رحلة عملة في هيئة الصحة بدبي إنشاء لجنة للأدوية ظل رئيسها لاكثر من عشرين سنة وكان من ثمار هذه اللجنة تدوين أول مرجع للأدوية في المنطقة وهو يعتبر النواة لمرجع الأدوية الذي تبنته وزارة الصحة الاتحادية، ويعود له الفضل في ابتداع دورات تعليمية للدراسات فوق الجامعية في الطب.

‏وأسهم الراحل في انشاء كلية دبي الطبية للبنات ومنذ تأسيسها عام 1988 ، وتولى تدريس طب الامراض الباطنية في الكلية.