منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في طرق جزيرة أبوظبي في يوم الشهيد و عيد الاتحاد

قررت شرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع ) تزامنا مع يوم الشهيد وفترة عيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة.



وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر وحتى الساعة 1:00 صباحاً من يوم الأحد 4 ديسمبر 2022م.. ويستثى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة والدعم اللوجستي.



وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع عيد الاتحاد الواحد والخمسين تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.. وحث السائقين عموماً على التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية