"الداخلية "تحدد المسموح والمحظور خلال الاحتفال بعيد الاتحاد ‎‎

حددت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي الإرشادات الواجب اتباعها خلال احتفالات الدولة في عيد الاتحاد الواحد والخمسين للمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات وانسيابية الحركة المرورية، والاحتفال وسط أجواء آمنة مليئة بالسعادة والفرح تمثل الصورة الحضارية للمجتمع الإماراتي.

وشددت الوزارة على أهمية المحافظة على أجواء الاحتفال من خلال الالتزام باشتراطات السلامة والقوانين المرورية، والابتعاد عن السلوكيات التي تسبب إزعاجاً للمحتفلين، ويأتي في مقدمتها منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، والتزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات العناصر الشرطية، وعدم استخدام أنواع الرش "سبريه الحفلات" من قبل السائق أو الراكب أو المشاة.

كما تشمل الإرشادات عدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، أو تغيير لون المركبة وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم كتابة أية عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة على المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المصرح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً، وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، أو زوائد تؤثر على الرؤية، وعدم تعطيل حركة السير أو المرور أو إغلاق الطريق على الآخرين، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية.

ووجهت الوزارة دعوتها للجمهور بالاستمتاع بالأجواء الاحتفالية للمناسبة الوطنية الكبيرة والغالية على قلوب المجتمع الإماراتي والقاطنين على أرض الإمارات، والتعبير الحضاري عن الفرح والفخر بهذا العرس الوطني بصورة لا تسبب ضرراً وإزعاجاً للآخرين.