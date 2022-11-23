تعرّض الدولة لسحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تعرّضت لسقوط أمطار مختلفة الشدة، ورعدية أحياناً، عازياً السبب إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، تصاحبه كتلة هوائية باردة، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدّى إلى حالة من عدم الاستقرار في المناطق الشرقية والشمالية.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم» أن الأمطار بدأت أول من أمس على شرق الدولة في الفجيرة والساحل الشرقي، ثم امتدّت بشكل تدريجي أمس، لتصل إلى دبي والإمارات الشمالية، التي شهدت أمطاراً غزيرة ومختلفة الغزارة في بعض المناطق. وأشار إلى أن المنخفض الجوي يتحرّك من الشرق باتجاه الغرب، لتتأثر بقية المناطق به، متوقّعاً أن تمتد الأمطار مختلفة الغزارة إلى مدينة العين باتجاه أبوظبي حتى المناطق الداخلية، اليوم، على أن تبدأ بالتراجع وتنتهي اعتباراً من الغد.

وأضاف المركز أن هذه الفترة من العام تشهد طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية، خاصة شرقاً وشمالاً، تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق، وعلى فترات متباعدة.

وتوقّع المركز أن يصبح طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق، قد تكون ركامية بعد الظهر، فيما يبقى رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية، تتحوّل إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

إلى ذلك، شهدت إمارة أم القيوين، أمس، سقوط أمطار رعدية غزيرة، ما دفع مدارس في الإمارات الشمالية إلى تأمين عودة الطلبة إلى منازلهم، من خلال خروجهم بشكل منظم فور وصول مركبة ذوي كل طالب أمام باب المدرسة، والمناداة على اسمه للصعود إلى مركبة ذويه مباشرة، حتى لا يتعرض للأمطار أو أي مخاطر صحية.

وأعلن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي في رأس الخيمة عن تشكيل فريق لعمل زيارات ميدانية لمعاينة المواقع والمناطق التي يحتمل أن تكون أكثر تضرراً خلال موسم الأمطار والسيول، وإعداد تقرير مفصل حول جاهزية البنية التحتية للإمارة، والإجراءات والتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وحماية الأرواح والممتلكات، ونشر وتعزيز الأمن والأمان.

11 نصيحة

قدمت شرطة رأس الخيمة 11 نصيحة لقيادة آمنة أثناء المطر، من أبرزها تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية على الطريق محدودة، وترك مسافة أكبر خلف السيارات الأخرى، واحتساب خمس ثوانٍ على الأقل للتوقف التام، وتشعيل مصابيح الضوء المنخفض أثناء القيادة في النهار، وتشغيل المكيف تجنباً لتشكل البخار داخل المركبة، والانتقال إلى المسارات ذات السرعة المنخفضة، وتجنب تغيير المسار إلا للضرورة، وعدم استخدام الإشارات الرباعية إلا في حالة التوقف التام أو التوقف المفاجئ وعلى جانبي الطريق، إضافة إلى متابعة حالة المكابح والإطارات بشكل دوري، وتفقد مساحات الزجاج، وتجنب الذهاب إلى الجبال والأودية التي تزيد فيها احتمالية تشكل السيول.