اسطنبول تحتضن مهرجان الشيخ زايد للألعاب الشعبية للأطفال

برعاية سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية التركية، افتتح السفير سعيد ثاني الظاهري مؤخراً مهرجان الشيخ زايد للألعاب الشعبية للأطفال، بمقر وقف الشيخ زايد لرعاية الطفل بمدينة إسطنبول.

نوه السفير الظاهري بأن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى اهتماماً بالغاً بالطفل والطفولة من منطلق رؤيته الثاقبة بأن الأطفال أساس بناء الأوطان، والركيزة الأساسية في تطوير المجتمعات، لذلك سخّر جميع الإمكانيات في نمو وتكوين شخصية الطفل.

وقال السفير نشعر بالفخر والسعادة لتواجدنا بينكم لرؤية هذا الصرح العظيم وتنظيم هذا الحدث الاستثنائي الذي يسهم في إسعاد مئات الأطفال،والذي يأتي استكمالاً لرسالة الشيخ زايد الإنسانية، وتأكيداً على متانة العلاقات التاريخية والحضارية التي تجمع بين قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.