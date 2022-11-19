مكتوم بن محمد: أصحاب الهمم أبطالنا و فخر للإمارات

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بأصحاب الهمم وعزمهم وإرادتهم والجهات الداعمة لهم، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "سعدت بقصة سيف الذيب وزملائه من أصحاب الهمم وعزمهم وإرادتهم. وسررت بمبادرة "ENABLE" المجتمعية من مجموعة "ديزرت جروب" الداعمة لأصحاب الهمم. أشكر المجموعة لمبادرتها وأدعو الجميع للاحتفاء بأبطالنا من أصحاب الهمم ودعمهم وتمكينهم لتوظيف طاقاتهم التي نفخر بأنها من الإمارات".