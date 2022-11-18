بطاقة "صقر" الإلكترونية لدفع رسوم المواصلات برأس الخيمة

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات "بطاقة صقر" الإلكترونية لاستخدامها من قبل متعاملي النقل العام في إمارة رأس الخيمة لسداد تعرفة الرحلات من القيمة النقدية المتاحة في المحفظة الإلكترونية للبطاقة.

وقال مدير عام الهيئة، المهندس إسماعيل حسن البلوشي إن "بطاقة صقر" الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة فئات تشمل "البطاقة الزرقاء" لكافة الفئات والمستخدمين، و"البطاقة الذهبية" لفئة أصحاب الهمم، و" البطاقة الفضية" للطلاب وكبار المواطنين والمقيمين.



وأضاف أنه يمكن شراء البطاقات عبر منافذ البيع في محطة الحافلات الرئيسية بمنطقة الظيت الجنوبي أو الشراء المباشر من الحافلات حيث تبلغ قيمة شراء البطاقة لأول مرة 30 درهماً ويكون الرصيد المتاح في المحفظة الالكترونية 20 درهماً ويمكن اعادة شحنها من خلال المنافذ ذاتها.

وأوضح أن إطلاق الهيئة لبطاقة صقر الالكترونية سيحقق سهولة استخدام الحافلات صعوداً ونزولاً ويقلص زمن عملية سداد التعرفة، إضافةً إلى أن نظام التحصيل الالكتروني سيوفر قاعدة بيانات ستساهم في دعم تخطيط وتطوير منظومة النقل العام، كما تأتي بطاقة صقر ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الذكي في خدماتها وتوفير حلول سداد مرنة وذكية.

وأشار إلى أنه إطلاق البطاقة جاء انطلاقاً من جهود الهيئة لتوفير حلول نقل ذكية تتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية لتشجيع النقل الجماعي وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة لتسهيل رحلة المتعاملين عبر منظومة المواصلات العامة وتوفير خيارات دفع مرنة من خلال تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني لتعرفة حافلات النقل العام.