3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الأول وحتى الثالث من شهر ديسمبر 2022 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة " يوم الشهيد ” واليوم الوطني الـ51 ".



جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022 .

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بمناسبة اليوم الوطني الـ51 أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. كما توجهت بمناسبة يوم الشهيد بالتحية لشهداء الوطن وذويهم.