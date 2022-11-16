«إكسبو أصحاب الهمم» ينطلق بمشاركة 250 عارضاً

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، يرافقه الأمين العام لجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، وعدد من كبار المسؤولين، فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة لعام 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجوّل سموه في أجنحة الشركات والمراكز المشاركة في المعرض للاطلاع على أفضل التقنيات والبرامج والمبادرات التي يعرضها أكثر من 250 شركة ومركزاً لإعادة التأهيل من أكثر من 50 بلداً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، راعي المعرض: «تأتي دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي وضعت استراتيجية مستدامة لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم وتهيئتهم للعيش باستقلالية، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات، وأنماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في الإمارات».

من جانبها، قالت حصة بوحميد إن استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، تؤكد من جديد أن دولة الإمارات ملتقى لتواصل العقول وصناعة المستقبل، لكل أفراد المجتمع بمختلف فئاته، ما يجسد فرصة عظيمة للتعاون الدولي بين جميع دول العالم، للاطلاع على الحلول التقنية والابتكارية الجديدة المقدمة لأصحاب الهمم. وأضافت أن «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» انعكاس لبنود اتفاق الأمم المتحدة الذي صادقت عليه دولة الإمارات، خصوصاً المادة التاسعة التي حثت على تسهيل إمكانية وصول أصحاب الهمم ومشاركتهم للبيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة على ذلك، وإن التقنيات والبرامج التأهيلية التي يوفرها المعرض لزوّاره هي خير دليل على ذلك، إضافة إلى قدرة المعرض على جذب أصحاب الهمم وذويهم والعاملين معهم من مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون لها بصمتها المميزة وريادتها، في كل ما يخص أصحاب الهمم وشؤونهم العامة والخاصة، وفي كل ما توفره لهذه الفئة المهمة في المجتمع، من خدمات وأساليب عيش وأدوات تمكين تعزز جودة حياتهم.

من جانبه، أعرب أحمد أبوالغيط عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العربي الدولي المهم، الذي يمثل انطلاقة نوعية، تصبّ في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط في الدول العربية، بل في العالم كله، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على رعايته المستمرة لهذا المعرض الدولي المهم، ولمبادرة «العيش باستقلالية»، التي تمثل خطوة إضافية مهمة، في إطار عمل جامعة الدول العربية، ضمن جهودها الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعرض المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، منتجات تقنية يعرض بعضها لأول مرة في الشرق الأوسط، لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز قدراتهم.

ويُعد المعرض الذي يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، أضخم منصة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، علاوة على الهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم.