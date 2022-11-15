إزعاج

اشتكى سكان في منطقة البادية بدبي، من عدم التزام ورش الإنشاءات بمواعيد العمل المسموح بها. وقالوا إن القائمين على أحد المشروعات الجديدة في المنطقة يستمرون في العمل خلال الليل في كثير من الأيام، ما يؤرق السكان المجاورين ويمنعهم من أخذ قسط من الراحة قبل مباشرة أعمالهم.

أرصفة

جدد سكان في منطقة جداف دبي مطالبهم بإنشاء أرصفة للمشاة في المنطقة السكنية، ليتمكنوا من استخدامها، لاسيما خلال الليل، حيث يشكل المسير بجانب الطرقات خطراً عليهم مع ضعف الإنارة في الشوارع.

خدمات

طالب متعاملون مع بنوك محلية بتوسيع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، خصوصاً خدمة تقديم طلب تأجيل القسط الشهري من القرض، إذ مازالت بنوك تشترط الحضور للفرع لتقديمه ودفع الرسوم المستحقة.

ازدحام

طالب سائقون، الجهات المختصة في دبي والشارقة وعجمان بإيجاد حلول عملية لمشكلة الازدحام المتكرر على الطرق التي تربط بين الإمارات الثلاث، خصوصاً خلال الفترات الصباحية والمسائية، لافتين إلى ضرورة فتح طرق جديدة وتوسيع القائم منها.

ضجيج

اشتكى سكان مناطق متاخمة لطرق رئيسة من الأصوات المزعجة والضجيج من بعض السيارات، خلال فترات متأخرة من الليل، مع تعمد سائقيها إصدار تلك الأصوات، التي تنتج عن تعديلات بالسيارات نفسها.

تفاوت

استغرب قراء من التفاوت الكبير في أسعار إطارات السيارات بين المتاجر، لافتين إلى طرح بعضها خصومات كبيرة للمنتج ذاته وبالمواصفات نفسها، ما يثير الشكوك حول جودتها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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