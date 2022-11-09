مركز سبيد لفحص و تسجيل المركبات يقدم خدماته طوال أيام الأسبوع

أكدت هيئة النقل في عجمان، أنه انطلاقاً من حرصها على تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، ولمواكبة وتلبية احتياجات متطلبات المتعاملين، يوفر مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خدماته طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً.

وفي يوم الجمعة خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 12:00ظهراً وخلال الفترة المسائية (لخدمة فحص المركبات فقط) من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً.

وفي أيام السبت من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 9:00 مساءً وذلك لخدمات فحص المركبات فقط.

وفي إطار حرص الهيئة على تحقيق إستراتيجيتها في رفع مستوى رضا المتعاملين عن تجربتهم مع خدمات مركز سبيد، تم توفير خاصية الدفع الرقمي لسداد رسوم الفحص واستلام الشهادة الرقمية عبر الرسائل النصية وذلك لتجنب الانتظار والتعامل مع موظف الخدمة.