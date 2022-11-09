إصدار الإقامة والهوية في استمارة موحدة دون طباعة الملصق

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأنه يمكن للمقيمين، تجديد الإقامة وبطاقة الهوية، في استمارة إلكترونية واحدة، من دون الحاجة لطباعة ملصق الإقامة.

وبحسب الهيئة، يمكن للأجانب إثبات إقامتهم في الإمارات، عبر بطاقة الهوية الإماراتية، التي تتضمن كل التفاصيل المذكورة سابقاً في قسيمة الإقامة، ويمكن للمسافرين القادمين إبرازها لشركات الطيران، حيث سيتم استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.

وبينت أن هناك أربع خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر الاستمارة الموحدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني (http://smartservices.icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEICP).

وذكرت أن الخطوات تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، ثم استلام بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة، حيث تم اعتمادها كبديل لملصق الإقامة المطبوع مسبقاً على جواز السفر.

وذكرت أنه يمكن للمقيمين في الدولة، طباعة تفاصيل الإقامة الخاصة بهم إلكترونياً، على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي.

وأوقفت في مايو الماضي، إصدار ملصق الإقامة، للأجانب في جميع طلبات إصدار أو تجديد الإقامة، التي سيتم تقديمها عبر مراكز الخدمة المختلفة على مستوى الدولة، وتم استخدام نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد.