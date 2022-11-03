محمد بن زايد: في يوم العلم .. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"،

في يوم العلم .. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا .. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا.

في يوم العلم .. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا .. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا. pic.twitter.com/QGGjCYVr8P — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 3, 2022