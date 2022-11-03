محمد بن راشد: يوم نرسخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا ونحتفي فيه برمز سيادتنا وعزتنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزء من مستقبلنا .. يوم نرسخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا.. ونحتفي فيه برمز سيادتنا وعزتنا .. ونجدد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا .. حفظ الله علمنا ودولتنا وشعبنا.