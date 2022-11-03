شارع

يواجه طلبة مدارس بمنطقة المدارس في الشارقة، يقطنون منطقة النعيمية في عجمان، صعوبة في عبور شارع النعيمية الرابط بين عجمان والشارقة، بسبب سرعة حركة سير السيارات، ما يعرض حياتهم للخطر.

مكالمات

شكا قارئ تلقيه بشكل متكرر على هاتفه المتحرك مكالمات هاتفية مجهولة المصدر، من أرقام دولية من خارج الدولة، مشيراً إلى أنه يرفض الرد عليها، خشية أن تكون نوعاً من عمليات النصب والاحتيال، كون الأرقام مجهولة المصدر.

طرق

أثنى سائقون على هيئة الطرق والمواصلات في دبي، للجهد الكبير الذي تبذله لضمان انسيابية المرور في الشوارع، إذ نجحت في إنهاء الاختناقات المرورية التي كانت تحدث في ساعات الذروة على شارع القدرة قبالة مجمع المرابع العربية السكني، ومدينة الاستديوهات.

أسعار

اشتكى متسوقون الارتفاع المستمر في أسعار الفواكه والخضراوات وكثير من السلع في المجمعات الاستهلاكية، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لتثبيت الأسعار كلما كان ذلك ممكناً، حتى لا تتأثر الأسر من أصحاب المداخيل المحدودة.

الخط الأصفر

شكا سائقون تجاوز مركبات الأجرة عن كتف الطريق (الخط الأصفر)، ما يعرقل حركة السير، ويزيد من الازدحام في ساعات الذروة، وعبروا عن استغرابهم عدم التزام سائقي الأجرة بالأنظمة المرورية، وذلك على الرغم من أنهم من أكثر الفئات التي يتم تدريبها على التقيد بقواعد السلامة المرورية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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