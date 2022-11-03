«نافس» تلتقي الدفعة الأولى من المنتسبين لـ «البرنامج الصحي»

التقى الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنام المزروعي، الدفعة الأولى من الطلبة الملتحقين بالبرنامج الصحي في تخصصات العلوم الصحية بكليات التقنيات العليا على مستوى إمارات الدولة، وعددهم 818 مواطناً ومواطنة.

وتناول اللقاء الذي انعقد أمس بكليات التقنية العليا في دبي، أهمية البرنامج الصحي في رفد المؤسسات الطبية الخاصة في الدولة بمجموعة من أصحاب المواهب والخبرات، وزيادة عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وقال المزروعي خلال اللقاء: «أصبح القطاع الصحي اليوم واحداً من أهمّ القطاعات الحيوية، ليس في الإمارات وحدها، وإنما في العالم كله، ويتطلب تعزيز المنظومة الصحية لتكون جاهزة لمواجهة أي تحديات مستقبلية، فقد تعلمنا من درس جائحة (كوفيد-19)، أن الاستعداد المسبق يساعد على سرعة الاستجابة، وتخفيف الآثار السلبية بقدر كبير».

وحثّ المزروعي الطلبة المشاركين في اللقاء، على تشجيع أقرانهم على الانضمام إلى «نافس»، والاستفادة من ميزاته وبرامجه المتميزة، لاسيما البرنامج الصحي، مؤكّداً أن هناك مئات الوظائف التي تنتظر الكوادر الوطنية المؤهلة لكي تشغلها.

من جانبه، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، سيف السويدي: «أسهمت مبادرات التوطين في زيادة نسبة الأطر الوطنية ضمن القوى العاملة في القطاع الصحي، كما أسهمت البرامج التدريبية التي أطلقها (نافس) وعلى رأسها (البرنامج الصحي)، في رفع كفاءة ومهارات المنتسبين إلى هذه البرامج، وبالتالي رفد المنشآت الصحية الخاصة بأصحاب المهارات والمواهب من مواطني الدولة المتخصصين في هذا المجال».

وأشار السويدي إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الوطنية، في ترسيخ مكانة المواهب الوطنية، وتوفير فرص العمل التي تلائمها في مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.