لوحات

لاحظ قراء أن بعض اللوحات الإرشادية الموجودة في الطرق بأم القيوين، تغيّر اتجاهها بفعل الرياح أو سقطت أرضاً، ما يتطلب إعادة صيانتها مجدداً لتحقيق الفائدة، وتحاشي مخاطر قيادة المركبات دونها.

بطاقة

سارع أحد البنوك إلى وقف بطاقة متعامل لديه، فور رصد قيام جهة غير معلومة بسحب أربعة دولارات من حسابه، وطالب البنك المتعامل بتغيير البطاقة حرصاً على عدم تكرار الموقف والتعرض لمحاولات أخرى لسحب مبالغ من رصيده.

أطفال

دعا قراء المراكز التجارية إلى مراعاة مخاوف الأطفال عند اختيار ثياب المهرجين الذين يجوبون ممرات المركز لجذب الزبائن، وإشاعة أجواء من البهجة، إذ تثير ثياب بعض المهرجين خوف الأطفال بدل إسعادهم.

مكالمات

قال قارئ إنه يتلقّى أسبوعياً مكالمات من شركات تطلب منه الدخول في تجارة الأسهم، واللافت أن المتصل يقوم بإغلاق المكالمة مباشرة من دون اعتذار أو شكر في حال رفض المتلقي الموافقة على طلبه.

كافتيريا

لاحظ أولياء أمور ارتفاع أسعار المنتجات في كافتيريات بعض المدارس الخاصة بشكل مبالغ فيه، قياساً بالبقالات، من دون وجود مبرّر لذلك، فضلاً عن وجود وجبات وأغذية لا تراعي الشروط الصحية للطلبة.

إنارةاشتكى سكان في منطقة القليعة في الشارقة عدم وجود أعمدة إنارة في المنطقة، ما يصعّب الرؤية خلال الليل، خصوصاً للذين يسيرون على أقدامهم في المنطقة.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com