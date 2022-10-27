لماذا تتميز مصر بفرص استثمارية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر؟ فيديو
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو بعنوان لماذا تتميز مصر بفرص استثمارية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر؟، حيث يسلط الضوء من خلاله على عرض الفرص الإستثمارية في مصر.
لماذا تتميز مصر بفرص استثمارية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر#مصر_والإمارات_قلب_واحد pic.twitter.com/j0MUBgqZPL— UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 26, 2022
ميناء السخنة يمثل 30% من حجم عمليات الاستيراد في مصر وأحد أهم الموانئ والمشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على مصر وشركائها#مصر_والإمارات_قلب_واحد pic.twitter.com/yzaKf44IuO— UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 26, 2022
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