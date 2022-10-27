تصوير

انتبهت شابتان إلى أن شخصاً يبدو متقدماً في السن يقوم بتصويرهما بهاتفه أثناء وجودهما على أحد الشواطئ، فأبلغتا الأمن، وحاول البعض التوسط لديهما، مستبعدين قيامه بذلك لتقدّمه في السن، لكن بعد التحقيق تبيّن أنه صوّرهما بالفعل.

شكوى

اشتكى ذوو طلبة بإحدى المدارس الخاصة بالشارقة تدنّي مستوى المدرسة بعد تغيير الإدارة، ومغادرة عدد من المعلمين الجيدين، بعدما كانت تتمتع بسمعة طيبة، مطالبين بتشديد الرقابة على جودة التعليم في المدارس الخاصة بشكل عام.

صيانة

خرج سائق بشكل مفاجئ من موقف سيارات دون أن ينتبه للمركبات القادمة من الخلف، متسبباً في حادث تصادم، ورغم ذلك تصرّف بشكل حاد مع السائق الآخر محمّلاً إياه المسؤولية، لكن الشرطة حمّلته هو المسؤولية بعد حضورها لتخطيط الحادث.

كلاب

طالب قراء بإلزام الأفراد الذين يقتنون كلاباً أليفة بعدم خروجها للشوارع دون وضع الأغطية المخصصة لأفواه تلك الكلاب، بما يضمن السلامة للمارة وعدم تعريضهم للأذى، وتجنّب حالات الهلع لدى بعض الأطفال والسيدات عند خروج الكلاب من البنايات، خصوصاً بعد تزايد ظاهرة اقتنائها أخيراً.

مسارات

جدّد سائقون مطالبتهم بتخصيص مسارات لأجهزة «سكوتر» الكهربائية في الطرق الرئيسة، خصوصاً عقب الانتشار الكبير لها في مختلف مناطق الدولة، أخيراً، لافتين إلى أن تلك المسارات تجنبهم الارتباك الذي يسببه بعض مستخدمي هذه الأجهزة عند السير بشكل عشوائي يعرّضهم لمخاطر الدهس.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com