حجز 4874 دراجة هوائية و«سكوتر» خلال 21 شهراً في دبي

عقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، اجتماعاً تنسيقياً، بحثا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية، وتحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، والربط التقني لأنظمة السلامة المرورية، في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.

واطلع الحضور، خلال الاجتماع، على نتائج الحملة الضبطية المشتركة الخاصة بعدم التزام قائدي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالمتطلبات الفنية الواجب توافرها بالدراجة، إضافة الى التزام الدراج، استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، والهادف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات، والتحول نحو النقل المستدام الأقل تلويثاً للبيئة، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة. ونتج عن الحملة الضبطية المشتركة حجز 4874 دراجة خلال تسعة أشهر من العام الجاري وخلال عام 2021، بواقع 2550 دراجة خلال تسعة أشهر من العام الجاري، و2324 خلال عام 2021.

كما استمع الحضور إلى نبذة عن نادي ذخر لكبار المواطنين، والخطة الزمنية لاستلام المشروع، ومنظومة الطائرات المسيرة (الدرون بوكس) كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات الـ«drone box»، حيث يمكن للطائرة المُسيرة الانتقال إلى مكان الحدث مباشرة عبر التحكم بها من غرفة القيادة والسيطرة، وتعتبر من المشروعات المستقبلية التي سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي إليها، ويمكن الاستعانة بها في العديد من الأحداث والفعاليات.

كما استعرضت شرطة دبي مشروع «عيون»، المختص بنظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة، وبالتعاون مع عددٍ من الشركاء في القطاع الخاص، وبدعم ومشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات الأجهزة المختصة بالتعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع.

وناقش الجانبان آلية لتعريف الحاصلين على رخص القيادة الجديدة على استخدام خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، لتمكينهم من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى سيارة الشرطة، ما يسهم في منع وقوع الازدحامات المرورية وعدم ضياع وقتهم، عبر دخول السائق إلى خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، والضغط على زر «تبليغ عن حادث»، ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخص القيادة لطرفَي الحادث، وتصوير السيارتين، ثم انتظار الحصول على تقرير عبر البريد الإلكتروني لإرساله إلى شركات التأمين.

كما استعرض الاجتماع، مستجدات تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وبرامج توعية سائقي دراجات توصيل الطلبات، ومخاطر السرعة والسلوكيات الخاطئة في القيادة، وتكثيف الضبطية المرورية لسائقي توصيل الطلبات للحد من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، حرص الهيئة على تكثيف جهودها لتعزيز الاستدامة في مجال الطرق والنقل، وصولاً إلى الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وبما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب المواءمة مع التوجهات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030، والحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها (صفر وفيات)، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتنظيم عمل قطاع توصيل الطلبات، بما يدعم نموه ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان، ورفع مستوى السلامة المرورية لسائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، وتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

«طرق دبي» و«شرطة دبي» تناقشان تكثيف الضبطية المرورية لسائقي توصيل الطلبات للحدّ من السلوكيات الخاطئة.