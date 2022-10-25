بالفيديو.. جموع المصلين يؤدون "صلاة الكسوف" في مساجد الدولة

أدّى جموع المصلين صلاة الكسوف بعد عصر اليوم في جميع مساجد الدولة، استجابة لدعوة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والفتوى التي أصدرها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بيّن فيها أنّ صلاة الكسوف "سُنّة مؤكّدة" في حق كل من يؤمر بالصلاة شرعاً، فيدخل في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز.

وعقب الانتهاء من أداء صلاة العصر، قام المصلون بأداء صلاة الكسوف في ركعتين، بدأت بإعلان الإمام: "الصلاة جامعة"، ثم لكل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، وذلك في جماعة، بلا آذان ولا إقامة، وبعد الانتهاء من الصلاة قام أئمة المساجد بإلقاء خطبة قصيرة لوعظ الناس، وتذكيرهم بالرجوع إلى الله تعال.

ووفقاً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يبدأ وقت صلاة الكسوف، من حين ظهور الكسوف بعد حل النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف، ويستحب خلالها الإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء.

وتعد صلاة كسوف الشمس "سرّية" لأنها صلاة نهارية، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تصلى حتى يرى الناس الكسوف لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي». رواه مسلم.

جموع المصلين يؤدون "صلاة الكسوف" في مساجد الدولة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4iBzqOU1zX — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 25, 2022