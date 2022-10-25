«قضاء أبوظبي» تُطلق خدمة عقود زواج رقمية جديدة

كشفت دائرة القضاء بأبوظبي عن إطلاق خدمة عقود الزواج الرقمية الجديدة، تحت عنوان «مبارك أفراحكم»، وذلك للتسهيل على الراغبين في الزواج في إتمام المراسم، وتوفير نسخة إلكترونية دائمة من عقود الزواج متاحة في أي وقت.

وأوضحت الدائرة أن خدمة عقود الزواج الرقمية الجديدة تستلزم التقديم والتحقق من بيانات الأطراف من خلال بيانات الهوية الرقمية، وسحب نتيجة الفحص الطبي تلقائياً، والاختيار بين عقد القران عن بُعد أو بزيارة المأذون، لافتة إلى أنه يتم من خلال العقود الجديدة التوقيع رقمياً، ووجود نسخة عقد زواج رقمية متاحة في أي وقت «لا حاجة لبدل فاقد»، ويتم التقديم آلياً للتعرف الى شروط عقد الزواج ومتطلباته قبل الإرسال.

وأشارت إلى إمكانية استخدام العقود من خلال تعبئة البيانات بعد تسجيل الدخول بالهوية الرقمية على موقع الدائرة، وسداد الرسم بعد الموافقة، وحجز الموعد المفضل لعقد القران «عن بُعد أو بحضور المأذون»، واستلام عقد الزواج الرقمي الجديد.