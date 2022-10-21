90 شركة تقدّم خصومات للمواطنين على الاستشارات الهندسية والديكور في «ديكوبيلد»

قدّمت أكثر من 90 شركة استشارات هندسية ومقاولات مشاركة في معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، للعام السادس على التوالي، خصومات للمواطنين تراوح بين 30 و50% على خدماتها مع سحوبات مجانية، وذلك خلال أيام المعرض الذي سيختتم فعالياته يوم الأحد المقبل.

وافتتح فعاليات المعرض، أمس، المدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب، بحضور مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري.

ويشارك في الحدث أكثر من 90 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يجمع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالإسكان، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات العاملة في مجال مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري والبنوك ومؤسسات التمويل ونخبة من أهم شركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية، التي تعرض أحدث المنتجات العالمية والمحلية في هذه القطاعات المهمة.

ويحظى المعرض برعاية مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، وبرنامج إسكان الشارقة، وجمعية المهندسين بالإمارات، ورعاية إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام، وبدعم من غرف دبي، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم «بلانكو للتصميم الداخلي»، و«بولد لتصنيع الأثاث الفاخر».

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن تنظيم معرض «ديكوبيلد» يأتي في إطار تحقيق رسالتها ومستهدفاتها الاستراتيجية المتمثلة في إسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم بتنفيذ حلول إسكانية مبتكرة ومتنوّعة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة وصولاً إلى ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي اعتمد أخيراً ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للـ20 عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين ويرسّخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال مدير شركة أركان للاستشارات الهندسية، وسام عبدالحليم، إن الشركة تطرح تسهيلات عدة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، خلال أيام المعرض، تتضمن سحباً يومياً على تصميم هندسي يُقدم مجاناً للمواطن الفائز، إضافة إلى خصم على التصميمات الهندسية والإشراف المعماري أثناء بناء المسكن، يصل إلى 50% من قيمة التصميمات والإشراف، و50% على التصميم الداخلي، كما تعرض الشركة تصميمات فلل جاهزة تبدأ كلفة بنائها من 800 ألف درهم.

وأفاد مدير شركة الأمير للاستشارات الهندسية، محمد طه أبوعون، بأن الشركة تقدم للمواطنين خصومات بمناسبة المعرض بنسبة 50%، على الخدمات كافة، ومنها التصميم والإشراف الهندسي على التنفيذ، مشيراً إلى أن سوق البناء تشهد حالياً ارتفاعاً في الطلب عن العام الماضي، على الرغم من الزيادة التي تشهدها أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 10%.

من جانبه، قال مدير عام مكتب الغروب للاستشارات الهندسية، المهندس عبدالله النمر، إن المكتب يقدّم عرضاً للمواطنين خلال أيام المعرض، يتمثل في الحصول على تصميم منزلين من المكتب مع خصم 25% على كلا التصميمين معاً. وذكر أن نشاط قطاع البناء يشهد تحسناً أفضل من الأعوام السابقة، خلال جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً مع ما تطرحه الجهات المسؤولة عن الإسكان في الدولة من مشروعات إسكانية جديدة.