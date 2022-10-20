مبادرة "خذي خطوة" لدعم التبرع لأبحاث السرطان

تحت رعاية وحضور وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، تزامناً مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، نظمت الإعلامية الإماراتية ناهد النقبي مبادرة للتوعية والوقاية من سرطان الثدي تحت شعار "خذي خطوة"، والتي تأتي كجزء من حملتها الرئيسية المختصة بدعم أبحاث علاج السرطان التابع لمؤسسة الجليلة التي انطلقت في 2020 بعنوان "السرطان كان جزءاً من حياتي، ولكنه ليس حياتي"، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي شذى علاي النقبي، اليوم، والمدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم مريم عثمان، إلى جانب مشاركة رائدات وسيدات أعمال وإعلاميات.

وتم من خلال المبادرة، التي احتضنها رائدة الأعمال سحر مدني في مطعمها، إلى تنظيم محاضرة للتوعية بسرطان الثدي، حيث تم الحديث وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر، وتعزيز الوعي لدى السيدات بخطورة سرطان الثدي، وبيان سبل الوقاية والعلاج، إلى جانب شرح مفصل عن الطريقة المثلى للفحص الذاتي.

من جانبها، أشارت منظم المبادرة ناهد النقبي: "إلى أن هناك جهود جبارة من الحكومة وجهات غير ربحية في التوعية بالكشف المبكر عن مرض السرطان لخفض مخاطره وآثاره، إلا أننا بحاجة أكبر إلى جهود الأفراد من خلال التضامن والتآزر في دعم التبرع لقضية إنسانية مهمة، حيث أننا معاً سنكون أقوى في جعل مستقبل الإمارات خالٍ من السرطان".

وجاء على هامش الفعالية إطلاق مزاد علني لتحفة فنية وتنظيم فقرة سحوبات لجوائز منوعة بدعم من ٥ شركاء استراتيجيين.