«الموارد البشرية» ترصد «تحديات التوطين» لدى 232 شركة خاصة

بحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع ممثلي 232 شركة في القطاع الخاص سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستمعت إلى اقتراحاتهم والتحديات التي يواجهونها، ودعتهم إلى الإستفادة من الحوافز التي يقدمها برنامج "نافس" للإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية العام الجاري.



وأكدت الوزارة، خلال جلسة نقاشية مع الشركات، المكانة المهمة التي يحظى بها القطاع الخاص في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، مضيفة بأنها لن تدخر جهداً في تقديم الدعم المطلوب حرصاً على نجاح الشركات وإزدهار أعمالها.



وحثّت الوزارة شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية 2022، وهي توطين 2% من الوظائف المهارية.