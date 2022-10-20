وفاة أحد الرعايا الأفغان في مدينة الإمارات الإنسانية

أكدت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية في بيان لها عن وفاة أحد الرعايا الأفغان عصر يوم السابع عشر من أكتوبر الجاري، مؤكدة أن المتوفى القاضي "سيد يوسف حليم" والبالغ من العمر 66 عاماً كان أحد الرعايا الأفغان الذين تحتضنهم مدينة الإمارات الإنسانية، وقد نقل المتوفى عصر الاثنين الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري إلى إحدى مستشفيات الدولة لتقديم الرعاية اللازمة لحالته الصحية بعد أن تم تقديم الإسعافات اللازمة له في المدينة وذلك نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، توفي على إثرها.



وأوضحت إدارة المدينة الإنسانية بأن إجراءات الجنازة والصلاة على روح المتوفى جارية، فيما تم التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة جمهورية أفغانستان لنقل جثمان المتوفى إلى أفغانستان.



وتقدمت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى ولجميع الرعايا الأفغان الذين تحتضنهم المدينة كأسرة واحدة.