معرض

نوّه زوّار بحسن التنظيم لمعرض جيتكس جلوبال 2022، وقالوا إنه على الرغم من عدد الزوّار الكبير وغير المسبوق، تم توفير الخدمات الضرورية بشكل لائق للجميع.

طلاء

اشتكى مستأجرون في أحد مباني عجمان تراجع أعمال الصيانة، خصوصاً ما يتعلق بطلاء الجدران، ولفتوا إلى أن بعض الملاك ومديري العقارات، يتركون مبانيهم دون طلاء لسنوات، مطالبين بإلزامهم توفير صيانة دورية للوحدات المؤجرة.

مخرج

طالب سائقون بوضع لافتة واضحة تشير إلى المخرج رقم 339 على طريق دبي - أبوظبي، وقالوا إن لافتة المخرج المؤدي إلى منطقة غنتوت منخفضة المستوى، ولا تظهر لهم إلا عند الدخول إلى المخرج، الأمر الذي يربك السائقين.

عرقلة

أفاد ذوو طلبة بمدارس خاصة في منطقة العزرة بالشارقة، أن بعض سائقي المركبات يتعمدون السير بعكس اتجاه الطريق بعد انتهاء اليوم الدراسي، لتلافي الازدحام على الطريق المؤدي إلى دوّار واسط، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير، الأمر الذي يستدعي نشر دوريات مرور يومياً لضبط السير في المنطقة.

مواقف

لاحظ زوّار لمراكز تجارية في الدولة، أن المواقف المخصصة للمركبات فيها ضيقة للغاية، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين، وفي صعوبة الدخول والخروج الآمن منها، وقالوا إن مركباتهم تتعرض للخدوش من المركبات المجاورة عند فتح الأبواب.

مقاهي

يشاهد زوّار لبعض المقاهي الشعبية فتياناً يرجح أنهم تحت السن القانونية، يطلبون الشيشة بشكل طبيعي، دون أن يطلب العاملون في تلك المقاهي منهم البطاقات الشخصية للتأكد من أعمارهم.

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