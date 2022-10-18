بلدية دبي تتلقّى طلبات تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة

أعلنت بلدية دبي عن بدء تلقي طلبات الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة اعتباراً من اليوم، وحدّدت توقيت انطلاق موسم التخييم في منطقة العوير الأولى في الأول من نوفمبر المقبل، حتى نهاية أبريل 2023، وذلك في إطار جهود البلدية لتقديم الخدمات والتسهيلات كافة للمتعاملين وأفراد المجتمع، تعزيزاً لسعادتهم ورفاهيتهم.

وأنهت بلدية دبي استعداداتها لتلقي طلبات التصاريح، وجهّزت موقع المخيمات بكل الاحتياجات اللازمة، وعملت على تنظيف المنطقة، وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إضافةً إلى وضع فرق البلدية في جاهزية تامة لتسهيل كل احتياجات المخيّمين من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة.

وأشارت البلدية إلى أنها ستعطي أولوية لأصحاب الهمم، وذلك تشجيعاً لهم على قضاء أوقات سعيدة وسط أجواء طبيعية مميزة، كما خُصّصت مواقع لتمكين أصحاب المحال التجارية من تقديم الخدمات لمرتادي المخيمات، فضلاً عن توفير مواقع خاصة بالدوائر الحكومية التي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة تحقق سعادة ورفاهية موظفيها.

وأوضحت أن الوثائق المطلوب إرفاقها وإدخالها بطلب تصريح المخيم الشتوي من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، تشمل نسخة سارية المفعول عن جواز السفر الصادر عن إمارة دبي، وخلاصة القيد.