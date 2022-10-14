الجواز الإماراتي يزيد من قوته بدخول 176 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة

ارتفع عدد الدول التي تسمح للمواطنين بالدخول إليها، سواء من دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت، أو لدى الوصول، إلى 176 دولة، من 175 دولة الأسبوع الماضي، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، بحسب آخر تحديث لموقع «باسبورت إندكس»، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وذكر المؤشر العالمي المتخصص بقياس قوة جوازات السفر لدول العالم «باسبورت إندكس» أن جواز السفر الإماراتي يمكّن حامله من دخول 176 دولة حول العالم، تشمل 119 دولة دون تأشيرة مسبقة، و57 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها لدى الوصول، فيما تقلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة قبل السفر إلى 22 دولة فقط.

وأشار إلى أن المركز الثاني في القائمة، وفق التحديث الأخير، أصبحت تحتله جوازات 11 دولة بدخول 173 دولة حول العالم دون تأشيرة، وهي: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، كوريا الجنوبية، سويسرا.

وتحتل جوازات ثماني دول أخرى المركز الثالث الذي يمنح حامله دخول 172 دولة دون تأشيرة، وهي جوازات كل من: الدنمارك والنرويج وبلجيكا والبرتغال وبولندا وأيرلندا والولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلاند.

وتضاف حرية التنقل إلى العديد من دول العالم إلى قائمة الأولويات التي تقدمها الإمارات لمواطنيها، ولا تقتصر العوائد الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية بغرض السياحة، بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية وحتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بإصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي الجديد، بمميزات تقنية استثنائية تواكب تطلعات حكومة دولة الإمارات، وتعزز مسيرة التطوير والتحديث، إلى جانب تجسيد المكانة الحضارية التي بلغتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مختلف الخدمات الحكومية المقدمة، وتلبية لأحدث المتطلبات الأمنية والتكنولوجية في إثبات الهوية الشخصية، حيث يتفرّد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنية غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت، أخيراً، مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي، بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، بناءً على توجيهات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة «شينغن» لدول الاتحاد الأوروبي، شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوروبا خارج دول الاتحاد.

جواز السفر الإماراتي يمكّن حامله من دخول 57 دولة تأشيرتها تمنح عند الوصول.