جمعية الإمارات الخيرية توزع 100 وجبة غذائية على عمال رأس الخيمة

قامت جمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة بتوزيع 100 وجبة على عمال البناء، ضم برنامج إطعام الطعام الذي تنفذه الجمعية، وقال الأمين العام للجمعية، عبد الله سعيد الطنيجي، إن توزع الوجبات جاء ضمن أعلى معايير السلامة والوقاية حفاظا على سلامة العمال.

وأوضح أن مشاريع توزيع الوجبات الغذائية على العمال هو اقتداء بنهج الدولة وقيادتها الرشيدة في مجال العمل الخيري وصورة تعكس ثقة المحسنين دعمهم السخي للجمعية، وتابع أن جمعية الإمارات الخيرية تهتم بمشاريع وبرامج التنمية المستدامة من جمع التبرعات وقبول الهبات والصدقات وصرفها في مصارفها وإنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية والإسلامية تقديم الخير للمحتاجين في امارة راس الخيمة وخارجها وكما تنفذ العديد من المشاريع والبرامج التي من شأنها المساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتماعية.