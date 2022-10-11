شرطة الشارقة تبتكر دراجة أمنية ذكية مزودة بأحدث الكاميرات

تفقد نائب القائد العام لشرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، يرافقه مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، منصة القيادة العامة لشرطة الشارقة المشاركة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار أبوظبي 2022” بنسخته السابعة، تحت شعار “لأن الأمن الوطني مسؤوليتنا جميعاً”، الذي تنظمه وزارة الداخلية منذ العاشر من شهر أكتوبر وحــتى يوم غد الأربعاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة شرطة الشارقة بإداراتها المختلفة من خلال منصتها التي تستعرض أحدث الابتكارات الأمنية والأنظمة والتقنيات المتطورة المستخدمة في المجالات الأمنية والشرطية والجنائي.

وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر أن معرض "آيسنار أبوظبي "2022 منصة عالمية تجمع المتخصصين والخبراء وصناع القرار في قطاع الأمن الوطني بمجالاته الحديثة، حيث تعد مشاركة شرطة الشارقة فرصة لتقديم أحدث ابتكاراتها والاطلاع على الحلول الأمنية ضمن أفضل الممارسات في مجال التقنيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي، بما يعزز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.

وشهدت منصة شرطة الشارقة إقبالاً من المشاركين وزوار المعرض، حيث اطلعوا على أبرز الابتكارات التي شاركت بها إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة منها الدراجة الأمنية الذكية المزودة بأحدث الكاميرات، وأنظمة مراقبة العمليات حيث تستخدم في الأماكن التي يصعب فيها وصول دوريات الشرطة، إلى جانب ابتكار منيكان المتاكل للقوة الخاصة، وابتكار معدات القال الليلي النوعي المستخدم في العمليات الخاصة بالرماية الليلية.

كما شهدت المنصة عرضاً لأحدث الابتكارات المرورية المتمثلة في أجهزة ضبط الضجيج، وراصد، الدورية الذكية، ورادار الحافلات، ورادار الشاحنات، ورادار الدوران الخاطئ، إلى جانب ابتكار جهاز فحص صلاحية الطلقات النارية من قسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، وابتكار المركز الإعلامي المتنقل من إدارة الإعلام والعلاقات العامة .