حمدان بن محمد يبارك للأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمة الإسلامية بذكرى مولد أشرف الخلق، رسول الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه في تغريدة عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد أشرف الخلق، رسول الهدى والرحمة … حملت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخير للبشرية كلها وغرست فينا قيماً خالدة.