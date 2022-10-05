انخفاض درجات الحرارة في النصف الثاني من أكتوبر

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، مع استمرار تكوّن الرطوبة النسبية «المرتفعة» في الصباح الباكر وبعد غروب الشمس، ليصل متوسطها خلال هذا الشهر إلى 51% تقريباً، فيما أوضح المركز أن الطقس يشهد رياحاً تكون مثيرة للغبار حتى نهاية الأسبوع.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الراهنة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن متوسط درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، تراوح ما بين 38 درجة للعظمى و27 للصغرى. وأوضح المركز أن طقس غد سيكون صحواً بوجه عام، مع احتمال تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، لافتاً إلى استمرار تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.